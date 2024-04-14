Наближення свят не суттєво вплинуло на ціни популярної риби, які в супермаркетах залишаються на стандартному рівні.

Віруючі православні українці, які святкують Великдень у 2024 році 5 травня, зараз дотримуються Великого посту, тому вони перехопилися з м'яса на рибу. Проте це не суттєво позначилося на цінах на коропа, оселедця та скумбрію, які в супермаркетах залишаються на стандартному рівні. Дані про ціни на рибу опублікували на сайті Мінфін.

У середині квітня ціни на живого коропа в українських супермаркетах, порівняно з березнем, трохи підвищилися — з 165,41 грн./кг до 167,36 грн./кг. Також зросла вартість потрошеного коропа — від 200,45 грн./кг до 204,00 грн./кг.

Натомість ціна на оселедець слабосолону у квітні знизилася, що може бути пов'язано зі спекотною погодою, що встановилася в Україні. Зазвичай українці купують менше солоної риби пізньої весни та літа, стурбовані якістю продукту.

Отже, в супермаркетах ціна на оселедець у березні становила в середньому 161,91 грн./кг, а у квітні вона знизилася до 157,67 грн./кг.

Також варто відзначити, що подешевшала свіжоморожена скумбрія. У минулому місяці її ціна становила 131,21 грн/кг, а у квітні вона склала 124,50 грн/кг.

Нагадаємо, що у квітні ціни на кілька продуктів у супермаркетах в Україні зазнали змін, зокрема, ціни на сало, огірки та гречку значно знизилися до середини весни.

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