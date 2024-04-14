Приближение праздников не существенно отразилось на ценах популярной рыбы, которые в супермаркетах остаются на стандартном уровне.

Верующие православные украинцы, празднующие Пасху в 2024 году 5 мая, сейчас соблюдают Великий пост, поэтому они перехватились с мяса на рыбу. Однако это не существенно отразилось на ценах карпа, сельди и скумбрия, которые в супермаркетах остаются на стандартном уровне. Данные о ценах на рыбу опубликовали на сайте Минфина.

В середине апреля цены на живого карпа в украинских супермаркетах по сравнению с мартом немного повысились — с 165,41 грн/кг до 167,36 грн/кг. Также возросла стоимость разбитого карпа — от 200,45 грн/кг до 204,00 грн/кг.

Цена на сельдь слабосоленую в апреле снизилась, что может быть связано с жаркой погодой, установившейся в Украине. Обычно украинцы покупают меньше соленой рыбы поздней весной и летом, озабоченные качеством продукта.

Следовательно, в супермаркетах цена на сельдь в марте составляла в среднем 161,91 грн/кг, а в апреле она снизилась до 157,67 грн/кг.

Также стоит отметить, что подешевела свежемороженая скумбрия. В прошлом месяце ее цена составила 131,21 грн/кг, а в апреле она составила 124,50 грн/кг.

Напомним, что в апреле цены на несколько продуктов в супермаркетах в Украине претерпели изменения, в частности, цены на сало, огурцы и гречку значительно снизились к середине весны.

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