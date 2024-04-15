Немає нічого неприємнішого, ніж поганий сигнал на мобільному телефоні, проте для цього існує вирішення проблеми.

Перервані виклики смартфона та повідомлення, які не надсилаються – може викликати всілякі незручності - отже, як покращити сигнал мобільної мережі на смартфонах iPhone та Android?

Розгляньте можливість використання дзвінків Wi-Fi на смартфоні. Інтернет-провайдери пропонують таку можливість. Під час дзвінків через Wi-Fi ваші дзвінки надсилаються через з'єднання Wi-Fi, а не через мобільну мережу.

Перевірте свій смартфон. Зламані пристрої, наше застаріле програмне забезпечення, встановлене на телефоні, може викликати проблеми з прийомом сигналу.

Кожен смартфон, будь то система Android або iOS, має програмне забезпечення, яке підтримує роботу пристрою. Якщо програмне забезпечення застаріло і ви тривалий час не оновлювали його, це може спричинити проблеми з прийомом сигналу.

Вимкніть програми смартфону, які вам не потрібні. Кожна програма, встановлена ​​на вашому телефоні, продовжує виконувати якісь дії у фоновому режимі, що постійно витрачає заряд батареї вашого телефону та пропускну здатність мобільного Інтернету.

Спробуйте змінити налаштування смартфона. Наприклад, якщо телефон налаштований на прийом лише 4G-сигналів і ви знаходитесь в зоні, де 4G-сигнал недоступний, у вас можуть виникнути проблеми з прийомом сигналу.

Зважайте на фізичні перешкоди для прийому смартфона. Іноді проблема з прийомом сигналу виникає через перешкоди між вежею стільникового зв'язку та пристроєм.

Змініть оператора зв'язку. Не кожен оператор стільникового зв'язку має сильний сигнал у всіх регіонах.

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