Нет ничего более неприятного, чем плохой сигнал на мобильном телефоне, однако для этого существует решения проблемы.

Прерванные вызовы смартфона и сообщения, которые не отправляются - может вызвать всевозможные неудобства - итак, как улучшить сигнал мобильной сети на смартфонах iPhone и Android?

Рассмотрите возможность использования звонков по Wi-Fi на смартфоне. Интернет-провайдеры предлагают такую ​​возможность. При вызовах по Wi-Fi ваши вызовы направляются через соединение Wi-Fi, а не через мобильную сеть.

Проверьте свой смартфон. Сломанные устройства, наше устаревшее программное обеспечение, установленное на вашем телефоне, может вызвать проблемы с приемом сигнала.

Каждый смартфон, будь то система Android или система iOS, имеет программное обеспечение, которое поддерживает работу устройства. Если программное обеспечение устарело и вы долгое время не обновляли его, это может вызвать проблемы с приемом сигнала.

Отключите приложения смартфона, которые вам не нужны. Каждое приложение, установленное на вашем телефоне, продолжает выполнять какие-то действия в фоновом режиме, что постоянно расходует заряд батареи вашего телефона и пропускную способность мобильного Интернета.

Попробуйте изменить настройки смартфона. Например, если ваш телефон настроен на прием только сигналов 4G и вы находитесь в зоне, где сигнал 4G недоступен, у вас могут возникнуть проблемы с приемом сигнала.

Учитывайте физические препятствия для приема смартфона. Иногда проблема с приемом сигнала возникает из-за препятствия между вышкой сотовой связи и устройством.

Смените оператора сотовой связи. Не у каждого оператора сотовой связи есть сильный сигнал во всех регионах.

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