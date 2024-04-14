У Харківській області в Україні були введені аварійні відключення електроенергії. Під час годин пікового споживання Диспетчерський центр "Укренерго" закликає українців обмежувати використання потужних електроприладів. На Криворіжжі продовжують діяти обмеження споживання для промислових підприємств.

Під час вечірнього пікового споживання у енергосистемі виникла нестача електроенергії, що призвело до дефіциту. Для збалансування ситуації Диспетчерський центр "Укренерго" з 19:00 до 22:00 залучає аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії на загальний обсяг 1800 МВт*год.

У Харкові та області оновлено графіки годинних відключень електроенергії. Актуальний графік діє з 10 по 14 квітня, а новий - з 14 по 21 квітня. Відповідний документ опублікований в обласній адміністрації. У ньому вказані населені пункти, вулиці, черги та періоди відключень електроенергії. Передбачається, що електропостачання споживачам буде припинено на 3 години щодня, а не на 7, як раніше.

В Обленерго також попередили мешканців області про можливість незапланованих відключень. "Після ворожих обстрілів ситуація з енергопостачанням у Харкові та Харківській області залишається складною", - заявили у "Харківобленерго".

За словами заступниці міністра енергетики Світлани Грінчук, на Трипільській ТЕС триватиме гасіння пожежі та розбирання завалів протягом кількох днів. Вона також зазначила, що ситуація стала ще складнішою після знищення російськими військами Трипільської ТЕС. Проте, принципових змін у енергопостачанні не відбулося. Уникнути відключень світла на Київщині вдалося завдяки тому, що енергетики застосували різні схеми підключень та перепідключення споживачів.

Відповідно до колишнього міністра енергетики Івана Плачкова, ситуацію з енергопостачанням України слід розглядати комплексно, а не окремими регіонами. Він також зауважив, що уникнути масштабних планових відключень світла влітку, швидше за все, не вдасться.

Джерело: OBOZ.UA.

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