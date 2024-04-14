В Харьковской области в Украине были введены аварийные отключения электроэнергии. В час пикового потребления Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает украинцев ограничивать использование мощных электроприборов. В Криворожье продолжают действовать ограничения потребления для промышленных предприятий.

Во время вечернего пикового потребления в энергосистеме возникла нехватка электроэнергии, что привело к дефициту. Для сбалансирования ситуации Диспетчерский центр "Укрэнерго" с 19.00 до 22.00 привлекает аварийную помощь от операторов энергосистем Польши, Словакии и Румынии на общий объем 1800 МВт*ч.

В Харькове и области обновлены графики часовых отключений электроэнергии. Актуальный график действует с 10 по 14 апреля, а новый – с 14 по 21 апреля. Соответствующий документ опубликован в областной администрации. В нем указаны населённые пункты, улицы, очереди и периоды отключений электроэнергии. Предполагается, что электроснабжение потребителям будет прекращено на 3 часа каждый день, а не на 7, как раньше.

Облэнерго также предупредили жителей области о возможности незапланированных отключений. "После вражеских обстрелов ситуация с энергоснабжением в Харькове и Харьковской области остается сложной", – заявили в "Харьковоблэнерго".

По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, на Трипольской ТЭС будет продолжаться тушение пожара и разбор завалов в течение нескольких дней. Она также отметила, что ситуация стала еще более сложной после уничтожения российскими войсками Трипольской ТЭС. Однако принципиальных изменений в энергоснабжении не произошло. Избежать отключений света в Киевской области удалось благодаря тому, что энергетики применили различные схемы подключений и переподключения потребителей.

Согласно бывшему министру энергетики Ивану Плачкову, ситуацию с энергоснабжением Украины следует рассматривать комплексно, а не отдельными регионами. Он также отметил, что избежать масштабных плановых отключений света летом, скорее всего, не получится.

Источник: OBOZ.UA.

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