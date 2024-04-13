Щодо потенційного підвищення тарифів, енергетичний експерт Юрій Корольчук передбачає, що нові тарифи можуть бути встановлені у червні-липні.

Росія продовжує завдавати масовані удари по українській енергосистемі, що змушує Міністерство енергетики розглядати можливість зміни тарифів на електроенергію для домогосподарств. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук під час телемарафону.

Вона зазначила, що зміни тарифів необхідні для покриття витрат на відновлення та ремонти енергосистеми.

"Трішечки, напевно, доведеться відкоригувати, щоб в нас була можливість хоча б якось покривати те відновлення і ремонти необхідні", – сказала Гринчук.

Гринчук також наголосила, що поки що не планується переведення населення на повністю ринкові тарифи, і всі чинні механізми компенсацій залишаться в силі.

Щодо потенційного підвищення тарифів, енергетичний експерт Юрій Корольчук передбачає, що нові тарифи можуть встановити у червні-липні і становитимуть в середньому від 3,5 до 4 гривень за кіловат-годину.

Експерт Андріан Прокіп зазначив, що якщо виробником електроенергії буде "Енергоатом", то новий тариф зросте на 1 гривню до чинного рівня 2,64 гривні за кіловат.

В інших випадках, коли електроенергія постачатиметься іншими виробниками, вартість з урахуванням передавання, розподілу та податків може збільшитися до 8-9 гривень за кіловат, але визначення економічно обґрунтованої ціни є складним питанням.

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