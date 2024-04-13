Что касается потенциального повышения тарифов, энергетический эксперт Юрий Корольчук предусматривает, что новые тарифы могут быть установлены в июне-июле.

Россия продолжает наносить массированные удары по украинской энергосистеме, что заставляет Министерство энергетики рассматривать возможность изменения тарифов на электроэнергию для домохозяйств. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук во время телемарафона.

Она отметила, что изменения тарифов необходимы для покрытия расходов на восстановление и ремонт энергосистемы.

"Немножечко, наверное, придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", – сказала Гринчук.

Гринчук также подчеркнула, что пока не планируется перевод населения на полностью рыночные тарифы, и все действующие механизмы компенсаций останутся в силе.

Что касается потенциального повышения тарифов, энергетический эксперт Юрий Корольчук предусматривает, что новые тарифы могут быть установлены в июне-июле и составят в среднем от 3,5 до 4 гривен за киловатт-час.

Эксперт Андриан Прокоп отметил, что если производителем электроэнергии будет "Энергоатом", то новый тариф вырастет на 1 гривну до действующего уровня 2,64 гривны за киловатт.

В других случаях, когда электроэнергия будет поставляться другими производителями, стоимость с учетом передачи, распределения и налогов может увеличиться до 8-9 гривен за киловатт, но определение экономически обоснованной цены является сложным вопросом.

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