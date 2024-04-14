Насамперед слід бути готовими до того, що батарея навіть найкращого ноутбука не працюватиме вічно, пише Politeka.net.

Також на заряд батареї ноутбука впливає температура - як висока так і низька. Постійні перегріви скорочують термін служби будь-якого ноутбука.

Також не варто чекати від ноутбука тривалості часу автономної роботи, про яку заявляє виробник. Справа в тому, що дані цифри відображають роботу ноутбука при мінімальному навантаженні та низькій яскравості екрану.

На заряджання ноутбука також великий вплив мають програмне забезпечення та налаштування. Отже, якщо режим електроживлення обраний правильно, час автономної роботи ноутбука значно збільшиться.

Як зробити, щоб батарея ноутбука не розряджати.

Одне з найважливіших правил, що дозволяє зробити так, щоб ноутбук повільніше розряджався – не тримати його постійно підключеним до розетки. Також не варто розряджати його до нуля. Оптимальний діапазон для батареї ноутбука – 20-80 або 30-70%.

Ще одне важливе правило – дотримання температурного режиму. За словами спеціалістів, це 10-35 градусів. Також необхідно стежити, щоб до вентиляційних решіток був вільний доступ повітря. Саме тому класти ноутбук на коліна поверх ковдри чи пледу – це погана ідея. При перегріванні батарея ноутбука буде розряджатися набагато швидше.

Щоб ноутбук повільніше розряджався, необхідно відрегулювати налаштування батареї, а також графіки та дисплея.

Як зробити, щоб батарея ноутбука не розряджати.

Ще одне найпростіше правило для того, щоб ноутбук розряджався повільніше - закривати вікна та інструменти, що не використовуються. Вимкніть Bluetooth або Wi-Fi, якщо в них немає потреби. Закрийте вкладки та вікна, які не використовуються зараз.

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