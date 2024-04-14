Прежде всего следует быть готовыми к тому, что батарея даже самого лучшего ноутбука не будет работать вечно, пишет Politeka.net.

Также на заряд батареи ноутбука влияет температура – как высокая так и низкая. Постоянные перегревы сокращают срок службы любого ноутбука.

Также не стоит ждать от ноутбука той продолжительности времени автономной работы, о которой заявляет производитель. Дело в том, что данные цифры отображают работу ноутбука при минимальной нагрузке и низкой яркости экрана.

На зарядку ноутбука также большое влияние имеют программное обеспечение и настройки. Следовательно, если режим эклектропитания выбран верно, время автономной работы ноутбука существенно увеличится.

ноутбук

Как сделать, чтобы батарея ноутбука не разряжалась.

Одно из важнейших правил, которое позволяет сделать так, чтобы ноутбук медленнее разряжался – не держать его постоянно подключенным к розетке. Также не стоит разряжать его до нуля. Оптимальный диапазон для батареи ноутбука - 20-80 или 30-70%.

Еще одно важное правило – соблюдение температурного режима. По словам специалистов, это 10-35 градусов. Также необходимо следить, чтобы к вентиляционным решеткам был свободный доступ воздуха. Именно поэтому класть ноутбук на колени поверх одеяла или пледа – это плохая идея. Пи перегревании батарея ноутбука будет разряжаться намного быстрее.

Чтобы ноутбук медленнее разряжался, необходимо отрегулировать настройки батареи, а также графики и дисплея.

ноутбук

Как сделать, чтобы батарея ноутбука не разряжалась.

Еще одно простейшее правило для того, чтобы ноутбук разряжался медленнее – закрывать неиспользуемые окна и инструменты. Отключите Bluetooth или Wi-Fi, если в данный момент в них нет необходимости. Закройте вкладки и окна, которые не используются прямо сейчас.

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