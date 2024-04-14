Прежде всего следует быть готовыми к тому, что батарея даже самого лучшего ноутбука не будет работать вечно, пишет Politeka.net.

Также на заряд батареи ноутбука влияет температура – как высокая так и низкая. Постоянные перегревы сокращают срок службы любого ноутбука.

Также не стоит ждать от ноутбука той продолжительности времени автономной работы, о которой заявляет производитель. Дело в том, что данные цифры отображают работу ноутбука при минимальной нагрузке и низкой яркости экрана.

На зарядку ноутбука также большое влияние имеют программное обеспечение и настройки. Следовательно, если режим эклектропитания выбран верно, время автономной работы ноутбука существенно увеличится.

Как сделать, чтобы батарея ноутбука не разряжалась.

Одно из важнейших правил, которое позволяет сделать так, чтобы ноутбук медленнее разряжался – не держать его постоянно подключенным к розетке. Также не стоит разряжать его до нуля. Оптимальный диапазон для батареи ноутбука - 20-80 или 30-70%.

Еще одно важное правило – соблюдение температурного режима. По словам специалистов, это 10-35 градусов. Также необходимо следить, чтобы к вентиляционным решеткам был свободный доступ воздуха. Именно поэтому класть ноутбук на колени поверх одеяла или пледа – это плохая идея. Пи перегревании батарея ноутбука будет разряжаться намного быстрее.

Чтобы ноутбук медленнее разряжался, необходимо отрегулировать настройки батареи, а также графики и дисплея.

Как сделать, чтобы батарея ноутбука не разряжалась.

Еще одно простейшее правило для того, чтобы ноутбук разряжался медленнее – закрывать неиспользуемые окна и инструменты. Отключите Bluetooth или Wi-Fi, если в данный момент в них нет необходимости. Закройте вкладки и окна, которые не используются прямо сейчас.

Последние новости Украины:

В "Киевстар" сделали заявление о новых компенсациях.

Что делать, если пропал звук на ноутбуке.

Как узнать, что ноутбук скоро сломается: тревожные признаки.