У Львові підозрюють чоловіків у викраденні близько 86 млн грн та дорогоцінних металів.

Правоохоронці затримала грабіжників завдяки камерам спостереження одразу після злочину.

Інформацію про обраний запобіжний захід для чоловіків підтвердили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, грабіжники потрапили у приміщення банку 24 березня о 23:46.

Зловмисникам вдалося відкрити металеві сейфи й викрасти 250 тис. грн, понад 2,1 млн доларів, майже 77 тис. євро, 530 фунтів стерлінгів.

Загалом чоловіки викрали майже 85 млн грн.

Проте точна сума встановлюється, бо грабіжники викрали ще й ювелірні прикраси.

Зловмисники втекли з награбованим на автомобілі Opel Record, проте їх оперативно знайшла поліція.

У суді один з підозрюваних заявив, що не грабував банк, а рюкзак з грошима знайшов під кущами.

Адвокат одного з підозрюваних під час розповів, що його підзахисний виховує дитину, є підприємцем та займається волонтерством. Підозрюваний вини не визнав і просив зменшити розмір застави.

Суд обрав чоловікам у вигляді тримання від вартою з можливістю внести по майже мільйону гривень застави.

Також суд арештував майно одного з підозрюваних.

Двох чоловіків підозрюють у крадіжці за ч. 5 ст. 185 ККУ. Їм загрожує від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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