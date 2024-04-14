Правоохоронці затримала грабіжників завдяки камерам спостереження одразу після злочину.
Інформацію про обраний запобіжний захід для чоловіків підтвердили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.
Згідно з матеріалами справи, грабіжники потрапили у приміщення банку 24 березня о 23:46.
Зловмисникам вдалося відкрити металеві сейфи й викрасти 250 тис. грн, понад 2,1 млн доларів, майже 77 тис. євро, 530 фунтів стерлінгів.
Загалом чоловіки викрали майже 85 млн грн.
Проте точна сума встановлюється, бо грабіжники викрали ще й ювелірні прикраси.
Зловмисники втекли з награбованим на автомобілі Opel Record, проте їх оперативно знайшла поліція.
У суді один з підозрюваних заявив, що не грабував банк, а рюкзак з грошима знайшов під кущами.
Адвокат одного з підозрюваних під час розповів, що його підзахисний виховує дитину, є підприємцем та займається волонтерством. Підозрюваний вини не визнав і просив зменшити розмір застави.
Суд обрав чоловікам у вигляді тримання від вартою з можливістю внести по майже мільйону гривень застави.
Також суд арештував майно одного з підозрюваних.
Двох чоловіків підозрюють у крадіжці за ч. 5 ст. 185 ККУ. Їм загрожує від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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