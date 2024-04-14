Во Львове подозревают мужчин в похищении около 86 млн. грн. и драгоценных металлов.

Правоохранители задержали грабителей благодаря камерам наблюдения сразу после преступления.

Информацию об избранной мере пресечения для мужчин подтвердили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, грабители попали в помещение банка 24 марта в 23.46.

Злоумышленникам удалось открыть металлические сейфы и украсть 250 тыс. грн, более 2,1 млн долларов, почти 77 тыс. евро, 530 фунтов стерлингов.

В общей сложности мужчины похитили почти 85 млн грн.

Однако точная сумма устанавливается, потому грабители похитили еще и ювелирные украшения.

Злоумышленники скрылись с награбленным на автомобиле Opel Record, однако их оперативно обнаружила полиция.

В суде один из подозреваемых заявил, что не грабил банк, а рюкзак с деньгами нашел под кустами.

Адвокат одного из подозреваемых рассказал, что его подзащитный воспитывает ребенка, является предпринимателем и занимается волонтерством. Подозреваемый вины не признал и просил уменьшить размер залога.

Суд избрал мужчинам в виде заключения с охраной с возможностью внести по почти миллиону гривен залога.

Также суд арестовал имущество одного из подозреваемых.

Двое мужчин подозреваются в краже по ч. 5 ст. 185 УК. Им грозит от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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