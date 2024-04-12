Протягом двох наступних років в Україні будуть два затемнення, але їх можна буде спостерігати лише з обраних місць країни.

Останнє повне сонячне затемнення, яке було помітно з України, відбулося 25 жовтня 2022 року, але воно було лише частковим. Наступне часткове затемнення планується на 2025 рік і буде найвражаючішим для спостереження з точок на заході та півночі країни, таких як Чернігів, Чернівці, Івано-Франківськ, Хмельницький, Київ, Львів, Рівне, Суми, Тернопіль, Вінниця, Луцьк, Ужгород, Житомир та їх області. Однак, воно не буде настільки вражаючим, оскільки закриє менше чверті сонячного диска.

Наступне затемнення, яке відбудеться 12 серпня 2026 року, буде більш масштабним і стане першим повним сонячним затемненням в Європі протягом останніх 27 років. Це явище охопить частину Іспанії, Ісландії та Гренландії, і хоча буде помітно й українцям, воно буде лише частковим. Найкращі фото можна буде зробити у західних областях, де затемнення буде видно після 20:00. У залежності від місця спостереження, від 3% до понад 43% сонячного диска буде приховано. Повне сонячне затемнення очікується не раніше, ніж через 37 років, в 2061 році.

Напроти цих сонячних явищ, в Україні також будуть помітні цікаві місячні затемнення: 18 вересня 2024 року відбудеться часткове, 14 березня 2025 року — напівтіньове, а 7 вересня 2025 року — повне місячне затемнення.

Джерело: telegraf

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