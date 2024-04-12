В течение следующих двух лет в Украине будут два затемнения, но их можно будет наблюдать только из выбранных мест страны.

Последнее полное солнечное затмение, заметное из Украины, произошло 25 октября 2022 года, но оно было лишь частичным. Следующее частичное затмение планируется на 2025 год и будет самым впечатляющим для наблюдения с точек на западе и севере страны, таких как Чернигов, Черновцы, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Киев, Львов, Ровно, Сумы, Тернополь, Винница, Луцк, Ужгород, Житомир и их области. Однако оно не будет столь впечатляющим, поскольку закроет менее четверти солнечного диска.

Следующее затмение, которое состоится 12 августа 2026, будет более масштабным и станет первым полным солнечным затмением в Европе в течение последних 27 лет. Это явление охватит часть Испании, Исландии и Гренландии, и, хотя будет заметно и украинцам, оно будет лишь частичным. Лучшие фото можно будет сделать в западных областях, где затмение будет видно после 20:00. В зависимости от места наблюдения, от 3% до более чем 43% солнечного диска будет скрыто. Полное солнечное затмение ожидается не раньше, чем через 37 лет, в 2061 году.

Напротив этих солнечных явлений, в Украине также будут заметны интересные лунные затмения: 18 сентября 2024 состоится частичное, 14 марта 2025 — полутеневое, а 7 сентября 2025 — полное лунное затмение.

Источник: telegraf

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