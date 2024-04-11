Українцям розповіли, як працюватиме електронний кабінет та які дані в ньому будуть.

Електронний кабінет – це онлайн сервіс Реєстру,який потрібен для збору даних призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

Президент України підписав закон «Про електронний кабінет військовослужбовця і призовника (законопроєкт № 10062), незабаром закон почне діяти.

Правила доступу до кабінету, дані та послуги, що будуть доступні - працюватимуть за правилами, що визначить влада.

До реєстру потраплять службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів, дані про потребу в комплектуванні ЗСУ та інших військових формувань.

До персональних даних будуть внесені такі відомості, як, наприклад номер телефону і електронна пошта, дані про водійські права, статус ветерана війни, рівень володіння іноземними мовами, інформація про дозвіл на зброю.

У Електронному кабінеті будуть розміщені документи, що дають право на відстрочку від військової служби і мобілізації в Україні.

Дані про протоколи щодо порушень законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку.

Що стосується службових даних призовника, до реєстру потраплять дані про виконання військового обов’язку і проходження служби, військово-облікові ознаки затверджені Держателем Реєстру, висновок ВЛК, проходження людиною альтернативної військової служби та дані про участь у бойових діях

Джерело: vikka.ua.

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