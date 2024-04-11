Украинцам рассказали, как будет работать электронный кабинет и какие данные будут.

Электронный кабинет – это онлайн сервис Реестра, который необходим для сбора данных призывника, военнообязанного или резервиста.

Президент Украины подписал закон «Об электронном кабинете военнослужащего и призывника (законопроект № 10062), вскоре закон начнет действовать.

Правила доступа в кабинет, данные и услуги, которые будут доступны, будут работать по правилам, которые определит власть.

В реестр попадут служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, данные о необходимости комплектования ВСУ и других военных формирований.

В персональные данные будут внесены такие сведения, как, например номер телефона и электронная почта, данные о водительских правах, статусе ветерана войны, уровне владения иностранными языками, информация о разрешении на оружие.

В электронном кабинете будут размещены документы, дающие право на отсрочку от военной службы и мобилизации в Украине.

Данные о протоколах по нарушениям законодательства об обороне, мобилизационной подготовке.

Что касается служебных данных призывника, в реестр попадут данные о выполнении воинской обязанности и прохождении службы, военно-учетные признаки утвержденные Держателем Реестра, заключение ВЛК, прохождение человеком альтернативной военной службы и данные об участии в боевых действиях

Источник: vikka.ua.

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