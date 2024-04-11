Электронный кабинет – это онлайн сервис Реестра, который необходим для сбора данных призывника, военнообязанного или резервиста.
Президент Украины подписал закон «Об электронном кабинете военнослужащего и призывника (законопроект № 10062), вскоре закон начнет действовать.
Правила доступа в кабинет, данные и услуги, которые будут доступны, будут работать по правилам, которые определит власть.
В реестр попадут служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, данные о необходимости комплектования ВСУ и других военных формирований.
В персональные данные будут внесены такие сведения, как, например номер телефона и электронная почта, данные о водительских правах, статусе ветерана войны, уровне владения иностранными языками, информация о разрешении на оружие.
В электронном кабинете будут размещены документы, дающие право на отсрочку от военной службы и мобилизации в Украине.
Данные о протоколах по нарушениям законодательства об обороне, мобилизационной подготовке.
Что касается служебных данных призывника, в реестр попадут данные о выполнении воинской обязанности и прохождении службы, военно-учетные признаки утвержденные Держателем Реестра, заключение ВЛК, прохождение человеком альтернативной военной службы и данные об участии в боевых действиях
Источник: vikka.ua.
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