У 2024 році ціни на спаржу очікуються високими, збільшившись на 50 гривень за кілограм і досягнувши рівня 400 гривень за кілограм. За словами фермерів, що вирощують цей популярний серед українців овоч, таке зростання ціни пов'язане зі збільшенням витрат на ручну працю та біозасоби.

Сільськогосподарські підприємства повідомляють, що ціни на спаржу можуть зрости на 12%. Якщо минулого року роздрібна ціна складала 350 гривень за кілограм, то зараз вона досягне 400 гривень. Точна ціна буде визначена після початку масового збору врожаю.

Це за умови, якщо аграрії не зіткнуться з форс-мажорними обставинами. Однією з них є погодні умови: аномальне потепління розбудило рослини раніше, але приморозки можуть принести збитки виробникам – через холод великі виробники можуть втратити до 30% посівів, а малі – взагалі все.

Оскільки збір спаржі проводиться вручну, вартість такої праці сильно впливає на ціну овоча. У 2024 році ручна праця подорожчала на 15%. Крім того, біозасоби та інші ресурси здорожчали на 12%.

Популярність аспарагуса зростає протягом останніх 10 років, що сприяє збільшенню попиту та сприятливим умовам для його вирощування. Через це росте і інтерес фермерів до спаржі – протягом 5 років площа посівів спаржі збільшилися приблизно утричі, до 100-120 га. Водночас через окупацію Херсонщини українські аграрії зіткнулися з недобором урожаю спаржі обсягом 600-800 тонн.

Деякі сільськогосподарські експерти вважають, що агрохолдинги можуть уникати вирощування цієї культури, але вона може бути привабливою для середніх і малих фермерських господарств.

Джерело: Агропортал.

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