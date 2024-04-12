В 2024 году цены на спаржу ожидаются высокими, увеличившись на 50 гривен за килограмм и достигнув уровня 400 гривен за килограмм. По словам фермеров, выращивающих этот популярный среди украинцев овощ, такой рост цены связан с увеличением затрат на ручной труд и биосредства.

Сельскохозяйственные предприятия сообщают, что цены на спаржу могут вырасти на 12%. Если в прошлом году розничная цена составляла 350 гривен за килограмм, сейчас она достигнет 400 гривен. Точная цена будет определена после начала массового уборки урожая.

Это при условии, если аграрии не столкнутся с форс-мажорными обстоятельствами. Одной из них погодные условия: аномальное потепление разбудило растения раньше, но заморозки могут принести убытки производителям – из-за холода крупные производители могут потерять до 30% посевов, а малые – вообще все.

Поскольку сбор спаржи производится вручную, стоимость такого труда сильно влияет на цену овоща. В 2024 году ручной труд подорожал на 15%. Кроме того, биосредства и другие ресурсы подорожали на 12%.

Популярность аспарагуса растет за последние 10 лет, что способствует увеличению спроса и благоприятным условиям для его выращивания. Из-за этого растет и интерес фермеров к спарже – в течение 5 лет площадь посевов спаржи увеличилась примерно втрое, до 100-120 га. В то же время из-за оккупации Херсонщины украинские аграрии столкнулись с недобором урожая спаржи объемом 600-800 тонн.

Некоторые сельскохозяйственные эксперты считают, что агрохолдинги могут избегать выращивания этой культуры, но она может быть привлекательна для средних и малых фермерских хозяйств.

Источник: Агропортал.

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