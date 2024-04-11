Ви можете підключити відеореєстратор безпосередньо до смартфону за допомогою мобільної програми.

Після того, як ви налаштували систему камер відеореєстратора, підключивши – наступним кроком може бути налаштування перегляду на смартфоні.

Таким чином, ви можете знаходитись у будь-якій точці світу зі своїм смартфоном і бути в безпеці, знаючи, що з вашим автомобілям.

Яким би зручним не був цей технологічний бум, нам дуже важливо стежити за своєю безпекою, ризиками, пов'язаними з бездротовими системами.

Як підключити відеореєстратор до смартфону?

Щоб переглядати камери відеореєстратор з iPhone або Android - встановіть і запустіть програму відеореєстратора на своєму смартфоні.

Додайте камеру відеореєстратора до програми, використовуючи код моделі або QR-код.

Натисніть камеру відеореєстратора , пов'язану зі смартфоном, щоб переглянути її в реальному часі.

Налаштуйте такі конфігурації, як виявлення руху, частота оповіщень тощо, відповідно до ваших вимог до моніторингу.

Деякі з цих кроків можуть відрізнятися залежно від конкретної програми камери відеореєстратора на смартфоні, тому зверніться до системи програм, щоб налаштувати кроки для отримання додаткової інформації.

Читайте також:

Як визначити, хто дзвонив із невідомого номера: дієві поради, які врятують

Що робити, якщо ноутбук почав повільно працювати: як самостійно вирішити проблему

Телефон почав перезавантажуватись без причини: як вирішити проблему самостійно