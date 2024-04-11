Вы можете подключить видеорегистратор непосредственно к смартфону с помощью мобильного приложения.

После того, как вы настроили систему камер видеорегистратора, подключив - следующим шагом может быть настройка просмотра на смартфоне.

Таким образом, вы можете находиться в любой точке мира со своим смартфоном и быть в безопасности, зная, что с вашим автомобилям.

Каким бы удобным ни был этот технологический бум, нам крайне важно следить за своей безопасностью, рисками, связанными с беспроводными системами.

Как подключить видеорегистратор к смартфону?

Чтобы просматривать камеры видеорегистратор с iPhone или Android - установите и запустите приложение видеорегистратора на своем смартфоне.

Добавьте камеру видеорегистратора в приложение, используя код модели или QR-код.

Нажмите на камеру видеорегистратора, связанную с смартфоном, чтобы просмотреть ее в реальном времени.

Настройте такие конфигурации, как обнаружение движения, частота оповещений и т. д., в соответствии с вашими требованиями к мониторингу.

Некоторые из этих шагов могут различаться в зависимости от конкретного приложения камеры видеорегистратора на смартфоне, поэтому обратитесь к системе приложений, чтобы настроить шаги для получения дополнительной информации.

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