После того, как вы настроили систему камер видеорегистратора, подключив - следующим шагом может быть настройка просмотра на смартфоне.
Таким образом, вы можете находиться в любой точке мира со своим смартфоном и быть в безопасности, зная, что с вашим автомобилям.
Каким бы удобным ни был этот технологический бум, нам крайне важно следить за своей безопасностью, рисками, связанными с беспроводными системами.
Как подключить видеорегистратор к смартфону?
Чтобы просматривать камеры видеорегистратор с iPhone или Android - установите и запустите приложение видеорегистратора на своем смартфоне.
Добавьте камеру видеорегистратора в приложение, используя код модели или QR-код.
Нажмите на камеру видеорегистратора, связанную с смартфоном, чтобы просмотреть ее в реальном времени.
Настройте такие конфигурации, как обнаружение движения, частота оповещений и т. д., в соответствии с вашими требованиями к мониторингу.
Некоторые из этих шагов могут различаться в зависимости от конкретного приложения камеры видеорегистратора на смартфоне, поэтому обратитесь к системе приложений, чтобы настроить шаги для получения дополнительной информации.
Читайте также:
Как определить, кто звонил с неизвестного номера: действенные советы, которые спасут
Что делать, если ноутбук начал медленно работать: как самостоятельно решить проблему
Телефон начал перезагружаться без причины: как решить проблему самостоятельно