НКРЕКП оприлюднила конкретний порядок для повернення переплати за послуги з газопостачання, що спрощує процедуру для споживачів.

Українці можуть повернути переплату за газ. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розповіла, як українцям це зробити. Комісія розкрила оптимальний порядок дій споживачів.

Перш за все українцям потрібно звернутись до власного постачальника газу. Для потрібно відправити письмовий запит про повернення коштів за переплату. Якщо постачальник газу відмовляє в цьому, то може допомогти звернення до НКРЕКП.

Так, першим кроком рекомендується звернутися до постачальника із запитом про повернення переплати за газ, заповнивши відповідну форму. Зазначається, що переплата може бути зарахована на наступний розрахунковий період або повернута на поточний рахунок протягом п'яти робочих днів.

Якщо постачальник не виконує вимоги та не повертає грошей, у українців залишається ще один вихід із ситуації. Зокрема рекомендується звернутися до НКРЕКП. Для цього потрібно написати не тільки заяву, а й надіслати копії з відповідними документами.

Це необхідно для забезпечення ефективного повернення переплати за газ. Наголошується, що у випадку порушення правил ринку газу постачальникам можуть бути застосовані різноманітні санкції, включаючи штрафи та анулювання ліцензій.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українці отримують "незрозумілі" суми в платіжках за газ.

Як повідомляла Politeka, українці повинні переоформити документи на газопостачання.

Також писала Politeka, за лічені дні підвищаться тарифи на комуналку, на що зростуть ціни.