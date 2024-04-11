НКРЭКУ обнародовала конкретный порядок для возврата переплаты за услуги по газоснабжению, что упрощает процедуру для потребителей.

Украинцы могут вернуть переплату за газ. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассказала , как украинцам это сделать. Комиссия раскрыла оптимальный порядок действий потребителей.

Прежде всего, украинцам нужно обратиться к собственному поставщику газа. Для этого нужно отправить письменный запрос о возврате средств за переплату. Если поставщик газа отказывает в этом, то может помочь обращение в НКРЭКУ.

Первым шагом рекомендуется обратиться к поставщику с запросом о возврате переплаты за газ, заполнив соответствующую форму. Переплата может быть зачислена на следующий расчетный период или возвращена на текущий счет в течение пяти рабочих дней.

Если поставщик не выполняет требования и не возвращает деньги, у украинцев остается еще один выход из ситуации. В частности, рекомендуется обратиться в НКРЭКУ. Для этого нужно написать не только заявление, но отправить копии с соответствующими документами.

Это необходимо для обеспечения эффективного возврата переплат за газ. В случае нарушения правил рынка газа поставщикам могут быть применены различные санкции, включая штрафы и аннулирование лицензий.

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