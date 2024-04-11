З метою ліквідації просвітницьких прогалин, викликаних воєнними діями, Міністерство освіти і науки запропонувало продовжити навчальний рік.

Зовсім скоро почнеться літня пора, коли діти йдуть на канікули. Міністерство освіти і науки України оголосило про встановлення термінів літніх канікул 2024 року, надавши при цьому повноваження місцевим освітнім установам самостійно регулювати дату завершення навчального року.

Це рішення було прийняте відповідно до урядової постанови від 28 липня 2023 року № 782, що дозволяє освітнім органам на місцях адаптувати навчальний процес в умовах, що склалися через повномасштабні військові дії в країні.

З метою ліквідації освітніх прогалин, спричинених воєнними діями, Міністерство освіти і науки запропонувало продовжити навчальний рік на місяць. Таким чином, у більшості українських шкіл останній дзвоник очікується 31 травня.

Згідно з рекомендаціями МОН, літні канікули в Україні розпочнуться 29 червня і триватимуть до 31 серпня 2024 року. Протягом червня у школах можливе проведення атестацій та компенсаторних занять, спрямованих на відновлення пропущеного навчального матеріалу.

Нагадаємо також, що з 2027 року в Україні почнеться реалізація реформи старшої школи. Згідно з нею, учні 10-12 класів зможуть самостійно обирати свій шлях в системі освіти.

Зокрема, школярі зможуть вивчати два рівні кожної галузі – основний (базовий) та поглиблений (профільний),а програми в ліцеях матимуть як "вузькі" предмети, так й інтегровані курси.

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