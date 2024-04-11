С целью ликвидации просветительских пробелов, вызванных военными действиями, Министерство образования и науки предложило продлить учебный год.

Совсем скоро начнется летнее время, когда дети уходят на каникулы. Министерство образования и науки Украины объявило об установлении сроков летних каникул 2024, предоставив при этом полномочия местным образовательным учреждениям самостоятельно регулировать дату завершения учебного года.

Это решение было принято в соответствии с правительственным постановлением от 28 июля 2023 г. № 782, позволяющим образовательным органам на местах адаптировать учебный процесс в условиях, сложившихся из-за полномасштабных военных действий в стране.

С целью ликвидации просветительских пробелов, вызванных военными действиями, Министерство образования и науки предложило продлить учебный год на месяц. Таким образом, в большинстве украинских школ последний звонок ожидается 31 мая.

Согласно рекомендациям МОН, летние каникулы в Украине начнутся 29 июня и продлятся до 31 августа 2024 года. В июне в школах возможно проведение аттестаций и компенсаторных занятий, направленных на восстановление пропущенного учебного материала.

Напомним, что с 2027 года в Украине начнется реализация реформы старшей школы. Согласно ей, учащиеся 10-12 классов смогут самостоятельно выбирать свой путь в системе образования.

В частности, школьники смогут изучать два уровня каждой отрасли - основной (базовый) и углубленный (профильный), а программы в лицеях будут иметь "узкие" предметы, так и интегрированные курсы.

Последние новости Украины:

Напомним, часть студентов хотят оставить отсрочку от мобилизации.

Как сообщала Politeka, названа популярная болезнь, с которой не призывают на службу.

Также писала Politeka, в Украине стали продавать оберег от ТЦК, фото.