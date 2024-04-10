Тарифи на водопостачання в Україні залишаються незмінними протягом останніх трьох років, але над підвищенням тарифу вже замислюються.

Водоканали України зазнають значних втрат через низькі тарифи на водопостачання та водовідведення для населення. Ростуть борги перед постачальниками електроенергії, а нестача фінансування ускладнює проведення планових робіт. Незважаючи на це, наразі ніхто не поспішає ухвалювати рішення щодо підвищення тарифів.

Тарифи на водопостачання в Україні залишаються незмінними протягом останніх трьох років. За даними Асоціації "Укрводоканалеккологія", це призвело до мільярдних збитків, оскільки водоканали не можуть забезпечити свої функції за нинішніми цінами.

Експерт з питань ЖКП Олег Попенко зазначив, що всі пропозиції щодо зміни тарифів на воду вже передані на розгляд Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також висловив свою думку щодо ситуації. Він зазначив, що якщо вартість електроенергії в Україні зросте, то тарифи на воду також потрібно буде підвищити, оскільки борги водоканалів перед енергопостачальниками є одним із найсуттєвіших факторів.

Цікаво, що з початку нового року в деяких водоканалах зросла плата за обслуговування споживачів за індивідуальними договорами.

Наприклад, у "Львівводоканалі" повідомили, що збільшили абонентську плату за водопостачання для споживачів без встановлених лічильників на майже 38%, до 19,63 гривні. А для тих, в чиїх будинках є лічильники, плата зросла на 6% – до 31,15 гривні. Щодо водовідведення, то для споживачів без лічильників сума збільшилася з 28,5 гривні до 39,26 гривні, а для тих, хто має лічильник, – з 43,6 гривні до 50,78 гривні.

Джерело: 24Канал.

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