Водоканали України зазнають значних втрат через низькі тарифи на водопостачання та водовідведення для населення. Ростуть борги перед постачальниками електроенергії, а нестача фінансування ускладнює проведення планових робіт. Незважаючи на це, наразі ніхто не поспішає ухвалювати рішення щодо підвищення тарифів.
Тарифи на водопостачання в Україні залишаються незмінними протягом останніх трьох років. За даними Асоціації "Укрводоканалеккологія", це призвело до мільярдних збитків, оскільки водоканали не можуть забезпечити свої функції за нинішніми цінами.
Експерт з питань ЖКП Олег Попенко зазначив, що всі пропозиції щодо зміни тарифів на воду вже передані на розгляд Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також висловив свою думку щодо ситуації. Він зазначив, що якщо вартість електроенергії в Україні зросте, то тарифи на воду також потрібно буде підвищити, оскільки борги водоканалів перед енергопостачальниками є одним із найсуттєвіших факторів.
Цікаво, що з початку нового року в деяких водоканалах зросла плата за обслуговування споживачів за індивідуальними договорами.
Наприклад, у "Львівводоканалі" повідомили, що збільшили абонентську плату за водопостачання для споживачів без встановлених лічильників на майже 38%, до 19,63 гривні. А для тих, в чиїх будинках є лічильники, плата зросла на 6% – до 31,15 гривні. Щодо водовідведення, то для споживачів без лічильників сума збільшилася з 28,5 гривні до 39,26 гривні, а для тих, хто має лічильник, – з 43,6 гривні до 50,78 гривні.
Джерело: 24Канал.
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