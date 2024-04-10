Тарифы на водоснабжение в Украине остаются неизменными за последние три года, но над повышением тарифа уже задумываются.

Водоканалы Украины несут значительные потери из-за низких тарифов на водоснабжение и водоотвод для населения. Растут долги перед поставщиками электроэнергии, а недостаток финансирования затрудняет проведение плановых работ. Несмотря на это, никто не спешит принимать решение о повышении тарифов.

Тарифы на водоснабжение в Украине остаются неизменными за последние три года. По данным Ассоциации "Укрводоканалеккология", это привело к миллиардному ущербу, поскольку водоканалы не могут обеспечить свои функции по нынешним ценам.

Эксперт по ЖКУ Олег Попенко отметил, что все предложения по изменению тарифов на воду уже переданы на рассмотрение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также высказал свое мнение по поводу ситуации. Он отметил, что если стоимость электроэнергии в Украине вырастет, то тарифы на воду также нужно будет повысить, поскольку долги водоканалов перед энергопоставщиками являются одним из наиболее существенных факторов.

Любопытно, что с начала нового года в некоторых водоканалах выросла плата за обслуживание потребителей по индивидуальным договорам.

К примеру, во "Львовводоканале" сообщили, что увеличили абонентскую плату за водоснабжение для потребителей без установленных счетчиков на почти 38%, до 19,63 гривны. А для тех, в чьих домах есть счетчики, плата выросла на 6% – до 31,15 грн. Что касается водоотвода, то для потребителей без счетчиков сумма увеличилась с 28,5 гривны до 39,26 гривны, а для тех, кто имеет счетчик – с 43,6 гривны до 50,78 гривны.

Источник: 24Канал.

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