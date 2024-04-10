Поточний показник інфляції в Україні виявився нижчим, ніж у деяких інших країнах регіону.

Темпи зростання споживчих цін сповільнились у березні 2024 року в Україні. Інфляція в річному вимірі скоротилася вже до 3,2% (при цілі Нацбанку близько 5%) – це мінімум із листопада 2020 року, тобто майже за 3,5 роки. Серед включених до статистичного звіту товарів найбільше подорожчали одяг та взуття, а подешевшали – яйця.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") відзначив, що поточний показник інфляції в Україні виявився нижчим, ніж у деяких інших країнах регіону.

Наприклад, річна інфляція у березні склала 3,9% в Естонії, 3,2% в Іспанії, 2,4% в Єврозоні, 1,9% в Польщі і 0,9% в Латвії. Проте у Туреччині продовжується галопуюча інфляція, яка склала 68,5%.

Серед товарів, ціни на які найсильніше впали за останній місяць, виявилися продукти харчування. Так, за березень найбільше подешевшали: яйця – на 16,4%; цукор – на 2,5%; соняшникова олія – 1,5%.

Проте ціни на деякі товари та послуги продовжують зростати, зокрема на одяг та взуття (на 12,9%), послуги залізничних перевезень (на 4,4%) та фрукти (на 4,1% через сезонний чинник).

Нагадаємо, що останнім часом світ постійно зіштовхується з нестачею різноманітних ключових продуктів, що веде до їхнього здорожчання. Зокрема, наразі серйозно зазнає кризи ринок шоколаду. Ми досліджували, з якими продуктами харчування виникли найбільші труднощі.

Останні новини України:

Нагадаємо, важливий овоч борщового набору подешевшав.

Як повідомляла Politeka, в Україні зросли ціни на популярні овочі, з яких готують салати.

Також Politeka писала, в Україні стрімко переписують ціни на популярний овоч.