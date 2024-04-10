Текущий показатель инфляции в Украине оказался ниже, чем в некоторых других странах региона.

Темпы роста потребительских цен замедлились в марте 2024 г. в Украине. Инфляция в годовом исчислении сократилась уже до 3,2% (при цели Нацбанка около 5%) – это минимум с ноября 2020 года, то есть почти за 3,5 года. Среди включенных в статистический отчет товаров больше подорожали одежда и обувь, а подешевели – яйца.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил, что текущий показатель инфляции в Украине оказался ниже, чем в некоторых других странах региона.

К примеру, годовая инфляция в марте составила 3,9% в Эстонии, 3,2% в Испании, 2,4% в Еврозоне, 1,9% в Польше и 0,9% в Латвии. Однако в Турции продолжается галопирующая инфляция, которая составила 68,5%.

Среди товаров, цены на которые наиболее сильно упали за последний месяц, оказались продукты питания. Так, за март больше всего подешевели: яйца – на 16,4%; сахар – на 2,5%; подсолнечное масло – 1,5%.

Однако цены на некоторые товары и услуги продолжают расти, в частности, на одежду и обувь (на 12,9%), услуги железнодорожных перевозок (на 4,4%) и фрукты (на 4,1% из-за сезонного фактора).

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