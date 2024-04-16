Якщо стався збій або зникла мережа від одного мобільного оператора, спробуйте скористатися цим методом

Українські користувачі можуть скористатися послугою внутрішнього роумінгу, щоб тимчасово використовувати SIM-картки інших операторів . Цю послугу надають Vodafone, "Київстар" та lifecell. При цьому тарифи на дзвінки та SMS залишаються стандартними. Нижче наведено інструкції для телефонів на Android та iOS.

Як переключити оператора на Android:

Вимкніть автоматичний вибір мережі в установках телефону. Перейдіть до "Параметри" -> "Мобільна мережа" (або "Підключення") -> "Оператор" і виберіть одну з SIM-карток (якщо їх кілька).

Після вимкнення автовибору мережі розпочнеться пошук доступних операторів. Коли пошук завершиться, виберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

Якщо з'єднання не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Після підключення перевірте можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS.

Як переключити оператора на iOS:

Вимкніть автоматичний вибір мобільної мережі. Перейдіть до "Параметри" -> "Стільникові дані" -> "Вибір мережі".

Після вимкнення функції пристрій знайде доступні мобільні мережі. Виберіть одну з них (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL). Після підключення спробуйте здійснити дзвінок або надіслати SMS.

Як увімкнути мобільний інтернет при зміні мережі:

На Android увімкніть функцію "Передача даних у роумінгу" (у налаштуваннях мережі).

На iOS увімкніть "Роумінг даних" (у розділі "Стільникові дані").

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