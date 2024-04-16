Если произошел сбой или пропала сеть от одного мобильного оператора, попробуйте воспользоваться данным методом

Украинские пользователи могут воспользоваться услугой внутреннего роуминга, чтобы временно использовать SIM-карты других операторов. Эту услугу предоставляют Vodafone, "Киевстар" и lifecell. При этом тарифы на звонки и SMS остаются стандартными. Ниже приведены инструкции для телефонов на Android и iOS.

Как переключить оператора на Android:

Отключите автоматический выбор сети в настройках телефона. Перейдите в "Настройки" -> "Мобильная сеть" (или "Подключение") -> "Оператор" и выберите одну из SIM-карт (если их несколько).

После отключения автовыбора сети начнется поиск доступных операторов. Когда поиск завершится, выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

Если подключение не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть. После подключения проверьте возможность совершать звонки и отправлять SMS.

Как переключить оператора на iOS:

Отключите автоматический выбор мобильной сети. Перейдите в "Параметры" -> "Сотовые данные" -> "Выбор сети".

После отключения функции устройство найдет доступные мобильные сети. Выберите одну из них (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL). После подключения попробуйте совершить звонок или отправить SMS.

Как включить мобильный интернет при смене сети:

На Android включите функцию "Передача данных в роуминге" (в настройках сети).

На iOS включите "Роуминг данных" (в разделе "Сотовые данные").

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Также напомним, что «Киевстар» ошеломил абонентов новыми тарифами.