Водонепроникність зараз досить поширена серед сучасних телефонів, але не всі витримують намокання.

Виправте свою помилку за допомогою порад, як висушити мокрий телефон - перш ніж скористатися будь-якою з цих порад, зверніть увагу, що є одна дуже важлива річ, яку вам не слід робити: за жодних обставин не намагайтеся використовувати мокрий телефон.

Що робити, якщо телефон упав у воду?

Вийміть його з води, негайно вимкніть, видаліть всі доступні частини, такі як SIM-картка, потім висушіть його, наскільки це можливо, рушником або рукавом. Акуратно витрусіть воду з портів.

Як висушити мокрий телефон?

Це не міф: рис чи вівсяні пластівці чудово вбирають воду. Візьміть велику миску, в неї покладіть мокрий телефон і достатньо рису, щоб його добре покрити. А тепер забудьте про це на 24 години.

Тільки коли мине трохи часу, спробуйте увімкнути пристрій.

Якщо це не допомогло, торкніть його назад у рис і повторіть спробу наступного дня.

Якщо у вас вдома є хороша тепла сушарка, залиште пристрій там на день чи два, це допоможе вивести небажану вологу.

Однак ключове слово тут - "теплий": уникайте всього "гарячого".

У будь-якому випадку, перш ніж ваш телефон або інший пристрій опиниться біля води, переконайтеся, що ви перевірили і знаєте його рівень водостійкості.

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