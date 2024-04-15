Водонепроницаемость сейчас довольно распространена среди современных телефонов, но не все из них выдерживают намокание.

Исправьте ошибку с помощью советов, как высушить мокрый телефон – прежде чем воспользоваться любым из этих советов, обратите внимание, что есть одна очень важная вещь, которую вам не следует делать: ни при каких обстоятельствах не пытайтесь использовать мокрый телефон.

Что делать, если телефон упал в воду?

Извлеките его из воды, немедленно выключите, удалите все доступные части, такие как SIM-карта, затем высушите его, по возможности, полотенцем или рукавом. Аккуратно вытряхните воду из портов.

Как высушить мокрый телефон?

Это не миф: рис или овсяные хлопья отлично впитывают воду. Возьмите большую миску, в нее уложите мокрый телефон и достаточно риса, чтобы его хорошо покрыть. А теперь забудьте об этом на 24 часа.

Только когда пройдет немного времени, попробуйте включить устройство.

Если это не помогло, коснитесь его обратно в рис и повторите попытку на следующий день.

Если у вас дома есть хорошая теплая сушилка, оставьте устройство там на день или два, это поможет вывести нежелательную влагу.

Однако ключевое слово здесь – "теплый": избегайте всего "горячего".

В любом случае, прежде чем ваш телефон или другое устройство окажется у воды, убедитесь, что вы проверили и знаете ли его уровень водостойкости.

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