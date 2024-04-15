Проблема може виявитися не такою серйозною і її цілком можна вирішити, вам не доведеться купувати новий смартфон

Поява смуг або плям на екрані телефону може значно затьмарити користування пристроєм. У цій статті ми розглянемо причини появи цих дефектів на омолед та IPS екранах, а також способи їх усунення.

Якщо на екрані з'явилися дивні смуги (різнокольорові, вертикальні або горизонтальні), не впадайте у відчай. Такі дефекти можуть вказувати на такі причини:

Порушено контакт шлейфу.

Стався збій програмного забезпечення.

Телефон потрапив під вплив вологи.

Ушкодження дисплейної матриці.

Перевищено системні навантаження.

Насамперед варто з'ясувати, чому на екрані з'явилися смуги. Це допоможе знайти найбільш ефективне вирішення проблеми. Найчастіше смуги на екрані виникають через порушений контакт, який може статися після падіння пристрою. Спробуйте натиснути на шлейф, щоб він увійшов щільно до гнізда. Це може усунути проблему зі смугами.

Якщо ви не маєте досвіду роботи зі шлейфом або заміною екрана, краще звернутися до сервісного центру. Неправильне втручання може погіршити стан пристрою.

Якщо смуги на екрані з'явилися через пошкодження матриці або скла, швидше за все, буде потрібно замінити екран. Якщо проблема викликана програмним збоєм, спробуйте скинути налаштування до заводських або оновити програмне забезпечення.

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