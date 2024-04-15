Появление полос или пятен на экране телефона может значительно омрачить пользование устройством. В данной статье мы рассмотрим причины появления этих дефектов на амолед и IPS экранах, а также способы их устранения.

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Если на вашем экране возникли странные полосы (разноцветные, вертикальные или горизонтальные), не отчаивайтесь. Такие дефекты могут указывать на следующие причины:

  • Нарушен контакт шлейфа.
  • Произошел сбой программного обеспечения.
  • Телефон попал под воздействие влаги.
  • Произошло повреждение дисплейной матрицы.
  • Превышены системные нагрузки.

Первым делом стоит выяснить, почему на экране появились полосы. Это поможет найти наиболее эффективное решение проблемы. Чаще всего полосы на экране возникают из-за нарушенного контакта, который может произойти после падения устройства. Попробуйте нажать на шлейф, чтобы он вошел плотно в разъем. Это может устранить проблему с полосами.

Если вы не имеете опыта работы с шлейфом или заменой экрана, лучше обратиться в сервисный центр. Некорректное вмешательство может ухудшить состояние устройства.

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Если полосы на экране появились из-за повреждения матрицы или стекла, скорее всего, потребуется замена экрана. Если же проблема вызвана программным сбоем, попробуйте сбросить настройки до заводских или обновить программное обеспечение.

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