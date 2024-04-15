Проблема может оказаться не столь серьезной и ее вполне можно решить, вам не придется покупать новый смартфон

Появление полос или пятен на экране телефона может значительно омрачить пользование устройством. В данной статье мы рассмотрим причины появления этих дефектов на амолед и IPS экранах, а также способы их устранения.

Если на вашем экране возникли странные полосы (разноцветные, вертикальные или горизонтальные), не отчаивайтесь. Такие дефекты могут указывать на следующие причины:

Нарушен контакт шлейфа.

Произошел сбой программного обеспечения.

Телефон попал под воздействие влаги.

Произошло повреждение дисплейной матрицы.

Превышены системные нагрузки.

Первым делом стоит выяснить, почему на экране появились полосы. Это поможет найти наиболее эффективное решение проблемы. Чаще всего полосы на экране возникают из-за нарушенного контакта, который может произойти после падения устройства. Попробуйте нажать на шлейф, чтобы он вошел плотно в разъем. Это может устранить проблему с полосами.

Если вы не имеете опыта работы с шлейфом или заменой экрана, лучше обратиться в сервисный центр. Некорректное вмешательство может ухудшить состояние устройства.

Если полосы на экране появились из-за повреждения матрицы или стекла, скорее всего, потребуется замена экрана. Если же проблема вызвана программным сбоем, попробуйте сбросить настройки до заводских или обновить программное обеспечение.

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