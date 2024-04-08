Джерела в уряді повідомляють, що поки що немає намірів змінювати вартість блакитного палива, але існують два сценарії розвитку подій.

З 1 травня в Україні ціна на газ залишиться незмінною. Очікується, що за кубометр газу споживачі "Нафтогазу" будуть платити 7,96 грн.

Поточний тариф буде дійсним до кінця квітня 2024 року. Українське законодавство встановлює, що під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення заборонено збільшувати ціни на газ.

Джерела в уряді повідомляють, що наразі не існує намірів змінювати вартість блакитного палива. Хоча існує можливість підвищення тарифів спеціальним рішенням, навіть з огляду на ці обмеження, уряд вирішив не вдаватися до цього кроку.

Передбачається два потенційні розвитки подій:

тариф на газ підвищать вже після закінчення повномасштабної війни;

або ж тариф збільшать на вимогу партнерів ще під час повномасштабної війни (таких планів поки немає). Справа в тому, що в умовах євроінтеграції є пункт щодо лібералізації ринку газу. Він передбачає, що тарифи мають регулюватись ринком, а не рішенням уряду.

Цікаво, що ситуація з газом в країні навіть покращилася. За вперше, видобуток власного газу в Україні був достатній для задоволення внутрішніх потреб. Основною причиною стало зменшення кількості споживачів через військові дії, міграцію населення та руйнування промисловості.

Крім того, на українському газовому ринку спостерігається зниження цін. У березні 2022 року тисяча кубометрів газу коштувала 33 тис. грн, тоді як станом на 2 квітня 2024 року ціна впала до 13,6 тис. грн. Таким чином:

очікується, що ціна на газ у травні залишиться без змін;

згідно з законодавством, будь-які зміни тарифу на газ мають бути внесені після завершення воєнного стану, хоча уряд має право прийняти інше рішення.

Джерело: OBOZ.UA

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