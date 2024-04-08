Источники в правительстве сообщают, что пока нет намерений изменять стоимость голубого топлива, но существуют два сценария развития событий.

С 1 мая в Украине цена газа остается неизменной. Ожидается, что за кубометр газа потребители "Нефтегаза" будут платить 7,96 грн.

Текущий тариф будет действителен до конца апреля 2024 года. Украинское законодательство устанавливает, что во время военного положения и в течение шести месяцев после завершения запрещено увеличивать цены на газ.

Источники в правительстве сообщают, что пока нет намерений изменять стоимость голубого топлива. Хотя существует возможность повышения тарифов специальным решением, даже учитывая эти ограничения, правительство решило не прибегать к этому шагу.

Предполагается два потенциальных развития событий:

тариф на газ повысят уже после окончания полномасштабной войны;

или тариф увеличат по требованию партнеров еще во время полномасштабной войны (таких планов пока нет). Дело в том, что в условиях евроинтеграции есть пункт по либерализации рынка газа. Он предполагает, что тарифы должны регулироваться рынком, а не решением правительства.

Интересно, что ситуация с газом в стране даже улучшилась. За первый раз, добыча собственного газа в Украине была достаточной для удовлетворения внутренних потребностей. Основной причиной стало уменьшение количества потребителей из-за военных действий, миграции населения и разрушения промышленности.

Кроме того, на украинском газовом рынке наблюдается понижение цен. В марте 2022 года тысяча кубометров газа стоила 33 тыс. грн., тогда как по состоянию на 2 апреля 2024 года цена упала до 13,6 тыс. грн. Таким образом:

ожидается, что цена газа в мае останется без изменений;

согласно законодательству любые изменения тарифа на газ должны быть внесены после завершения военного положения, хотя правительство имеет право принять другое решение.

Источник: OBOZ.UA

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