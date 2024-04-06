Інформаційний простір нещодавно розгорівся дискусіями про внесення суттєвих штрафів та можливість кримінальної відповідальності для чоловіків призовного віку, які відмовляються проходити медичний огляд. Однак, за останніми повідомленнями від народного депутата Олександра Бакумова, ці зміни не будуть впроваджені, а розмір штрафів зазнає значного зменшення.

Бакумов поділився цією інформацією у своєму пості на Facebook, роз’яснивши ситуацію, яка викликала занепокоєння серед громадян.

"Щодо інформації, яка поширюється в ЗМІ та телеграм-каналах стосовно того, що чоловікам призовного віку світить 5 років тюрми за відмову від медичного огляду (внесення змін до Кримінального кодексу України в законопроєкті №10379). Цей законопроєкт розписаний для підготовки на мене, тому готую його до розгляду парламентом згідно з резолюціями керівництва", - повідомив він.

Далі Бакумов уточнив, що після проведення робочих зустрічей з представниками Міністерства оборони та командування Збройних сил України, є всі підстави вірити у виключення будь-яких змін до кримінального законодавства та істотне зниження штрафів, запропонованих у Кодексі про адміністративні правопорушення.

В контексті цієї дискусії, народний депутат України Максим Бужанський також роз’яснив, що замість позбавлення волі передбачатиметься лише адміністративний штраф для тих, хто ухиляється від медогляду, спростувавши побоювання про суворіші заходи покарання.

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