Информационное пространство недавно разгорелось дискуссиями о внесении существенных штрафов и возможности уголовной ответственности для мужчин призывного возраста, которые отказываются проходить медицинское освидетельствование. Однако, по последним сообщениям от народного депутата Александра Бакумова, эти изменения не будут внедрены, а размер штрафов будет значительно уменьшен.

Бакумов поделился этой информацией в своем посту на Facebook, разъяснив ситуацию, вызвавшую обеспокоенность среди граждан.

"О информации, которая распространяется в СМИ и телеграмм-каналах о том, что мужчинам призывного возраста светит 5 лет тюрьмы за отказ от медицинского осмотра (внесение изменений в Уголовный кодекс Украины в законопроект №10379). Этот законопроект расписан для подготовки на меня, поэтому готовлю его к рассмотрению парламентом согласно резолюциям руководства ", - сообщил он.

Далее Бакумов уточнил, что после проведения рабочих встреч с представителями Министерства обороны и командования Вооруженных сил Украины есть все основания верить в исключение любых изменений в уголовное законодательство и существенное снижение штрафов, предложенных в Кодексе об административных правонарушениях.

В контексте этой дискуссии, народный депутат Украины Максим Бужанский также разъяснил, что вместо лишения свободы будет предусматриваться лишь административный штраф для уклоняющихся от медосмотра, опроверг опасения о более строгих мерах наказания.

Последние новости Украины:

Напомним, часть студентов хотят оставить отсрочку от мобилизации.

Как сообщала Politeka, названа популярная болезнь, с которой не призывают на службу.

Также писала Politeka, в Украине стали продавать оберег от ТЦК, фото.