Список осіб, які мають право отримання цієї грошової допомоги, визначається Міністерством соціальної політики.

Організація Об'єднаних Націй активно сприяє Україні в умовах повномасштабного конфлікту. В даний момент деякі українські пенсіонери можуть отримати від ООН грошову допомогу до своїх пенсій, завдяки допомозі цієї міжнародної організації. Про це повідомили в ПФУ.

Пенсіонери, які знаходяться у зоні активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткову грошову допомогу за певних умов:

їхня пенсія складає менше 3 250 гривень;

вони не отримували жодної міжнародної допомоги або виплати для воєнних пенсіонерів з 1 березня 2023 року.

Регіони з активними бойовими діями визначені урядом і включають такі області як: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, та Чернігівська.

Розмір грошової допомоги від ООН визначається за формулою: розмір доплати = 3 250 - сума пенсії. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію в розмірі 2 500 гривень, то розмір його грошової допомоги складе 750 гривень.

Список осіб, які мають право на отримання цієї грошової допомоги, визначається Міністерством соціальної політики. Якщо пенсіонер більше не відповідає вказаним критеріям, то йому автоматично припиняються виплати.

Для отримання цієї грошовоїдопомоги не потрібно подавати окрему заяву. Додаткова виплата нараховується автоматично, без додаткових дій з боку пенсіонерів. Грошова допомога перераховується на їхні банківські рахунки.

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