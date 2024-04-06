Список лиц, имеющих право на получение этой денежной помощи, определяется Министерством социальной политики.

Организация Объединенных Наций активно способствует Украине в условиях полномасштабного конфликта. В настоящее время некоторые украинские пенсионеры могут получить от ООН денежную помощь к своим пенсиям, благодаря помощи этой международной организации. Об этом сообщили в ПФУ.

Пенсионеры, находящиеся в зоне активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительную денежную помощь при определенных условиях:

их пенсия составляет менее 3250 гривен;

они не получали никакой международной помощи или выплат для военных пенсионеров с 1 марта 2023 года.

Регионы с активными боевыми действиями определены правительством и включают такие области как Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.

Размер денежной помощи от ООН определяется по формуле: размер доплаты = 3 250 – сумма пенсии. К примеру, если пенсионер получает пенсию в размере 2 500 гривен, то размер его денежной помощи составит 750 гривен.

Список лиц, имеющих право на получение этой денежной помощи, определяется Министерством социальной политики. Если пенсионер больше не отвечает указанным критериям, ему автоматически прекращаются выплаты.

Для получения этой денежной помощи не нужно подавать отдельное заявление. Дополнительная выплата начисляется автоматически без дополнительных действий со стороны пенсионеров. Денежная помощь перечисляется на банковские счета.

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