Кукурудза, зібрана і з'їдена у свіжому вигляді з власного городу, як правило, у рази смачніша, ніж куплена в магазині.

Деякі люди навіть ставлять каструлю з водою на вогонь, перш ніж збирати кукурудзу, щоб одразу з'їсти її., нагорода у вигляді свіжовирощеної кукурудзи чекає на тих, хто готовий докласти додаткових зусиль, необхідних для вирощування успішного врожаю.

Дізнайтеся, як виростити кукурудзу, скориставшись цими порадами.

1. Удобрюйте кукурудзу до та під час сезону.

Кукурудза вимагає багатого родючого ґрунту, щоб задовольнити свої високі потреби в азоті. Перед посадкою нанесіть на грядки трохи компосту.

2. Виберіть сонячне місце, щоб посадити кукурудзу. Кукурудзу краще вирощувати на повному сонці. Садіть кукурудзу там, де вона не затінюватиме інші культури в міру зростання.

3. Посадіть насіння кукурудзи прямо на городі.

4. Як вирощувати кукурудзу? Посадіть кукурудзу у потрібний час.

Для отримання постійного врожаю садіть насіння кукурудзи кожні 2 тижні. Якщо ви вирощуєте більше одного сорту кукурудзи, посуньте дати посіву як мінімум на 2 тижні, щоб кукурудза не зазнавала перехресного запилення.

5. Слідкуйте за поширеними шкідниками та хворобами кукурудзи.

Кукурудза – улюблениця багатьох шкідників. Профілактика зазвичай є найкращим захистом.

Садьте стійкі до хвороб сорти, заохочуйте появу корисних комах та змінюйте місця, де ви садите кукурудзу, щороку.

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