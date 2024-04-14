Кукуруза, собранная и съеденная в свежем виде из собственного огорода, как правило, в разы вкуснее, чем купленная в магазине.

Некоторые люди даже ставят кастрюлю с водой на огонь, прежде чем собирать кукурузу, чтобы сразу съесть ее, награда в виде свежевыращенной кукурузы ждет тех, кто готов приложить дополнительные усилия, необходимые для выращивания успешного урожая.

Узнайте, как вырастить кукурузу, воспользовавшись этими советами.

1. Удабривайте кукурузу до и во время сезона.

Кукуруза требует богатой плодородной почвы, чтобы удовлетворить свои высокие потребности в азоте. Перед посадкой нанесите на грядки немного компоста.

2. Выберите солнечное место для посадки кукурузы. Кукурузу лучше всего выращивать на полном солнце. Сажайте кукурузу там, где она не будет затенять другие культуры по мере роста.

3. Посадите семена кукурузы прямо в огороде.

4. Как выращивать кукурузу? Посадите кукурузу в нужное время.

Для получения постоянного урожая сажайте семена кукурузы каждые 2 недели. Если вы выращиваете более одного сорта кукурузы, сдвиньте даты посева как минимум на 2 недели, чтобы кукуруза не подвергалась перекрестному опылению.

5. Следите за распространенными вредителями и болезнями кукурузы.

Кукуруза – любимица многих вредителей. Профилактика обычно является лучшей защитой.

Сажайте устойчивые к болезням сорта, поощряйте появление полезных насекомых и меняйте места, где вы сажаете кукурузу, каждый год.

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