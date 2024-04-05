Щоб виправити причину раптового вимкнення ноутбука, потрібно слідувати цим крокам і розібратися в ситуації.

Однією з найпоширеніших проблем є неможливість увімкнути ноутбук після завершення роботи або гірше – раптове вимкнення без вашого втручання. Якщо причина перегрівання, то з цим слід розібратися окремо. Однак, якщо проблема пов'язана з іншими неполадками, спочатку слід розібратися в цьому і виявити джерело.

Якщо ноутбук працює лише від батареї, підключення до мережі живлення іноді може вирішити проблему. Переконайтеся, що адаптер щільно підключено з обох боків. Якщо ноутбук працює при підключеному адаптері, причина може бути у розрядженій або несправній батареї. Якщо ні, то причиною може бути несправний кабель (перебитий провід, пошкоджений роз'єм тощо). Щоб переконатись, можна взяти інший робочий блок живлення.

Якщо у вас є док-станція, відключіть її та спробуйте підключити адаптер безпосередньо до ноутбука. Потім спробуйте увімкнути пристрій.

Від'єднайте кабель живлення, а потім витягніть акумулятор з ноутбука, якщо це можливо для вашої моделі. Зачекайте хвилину, потім вставте акумулятор назад, підключіть до мережі та спробуйте увімкнути пристрій.

Від'єднайте адаптер змінного струму та вийміть акумулятор (якщо це можливо). Утримуйте кнопку живлення протягом тридцяти секунд, щоб розрядити енергію, що залишилася. Підключіть блок живлення до пристрою (навіть якщо у вас незнімна батарея). Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути ноутбук, і переконайтеся, що він завантажується правильно.

Якщо ноутбук увімкнеться, вимкніть його і, якщо у вас був знімний акумулятор, вставте його назад. Знову увімкніть пристрій і перевірте, чи правильно завантажено пристрій.

Якщо після виконання вищезгаданих кроків ваш ноутбук, як і раніше, не включається, проблема, ймовірно, пов'язана з апаратним збоєм. Рекомендується звернутися до майстерні, де фахівці допоможуть вирішити це питання.

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