У Міністерстві оборони України зазначається, що скасування статусу "обмежено придатного" не означає автоматичного переходу на статус придатного чи непридатного.

Президент України Володимир Зеленський офіційно схвалив законопроект №10313, який скасовує категорію "обмежено придатних" для військових та військовозобов’язаних осіб. Відповідний закон набере сили через місяць. У Міністерстві оборони України розповіли, що робити людям, які мали статус "обмежено придатний".

Так, термін "обмежено придатний" буде виключено. Чоловіки, що мали цей статус, повинні посторно пройти обстеження у лікарні. На проходження лікарської комісії надаватиметься певний час. Час надається також лікарям, які повинні зробити адекватне оцінювання стану чоловіка.

У Міністерстві оборони України зазначається, що скасування статусу "обмежено придатного" не означає автоматичного переходу на статус придатного чи непридатного. Відтак, громадяни, які визнані "обмежено придатними", повинні повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців. А саме — до 4 лютого 2025.

Кабінет Міністрів України зобов'язаний оновити список хвороб, що впливають на придатність до служби, протягом наступних трьох місяців.

Після повторного проходження медичної комісії, ті особи, які будуть визнані непридатними до служби, отримають звільнення, а ті, хто виявиться придатними, продовжать службу.

Важливим доповненням є те, що особи, офіційно визнані непридатними до військової служби після повторного медичного огляду, будуть зняті з військового обліку.

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