В Министерстве обороны Украины отмечается, что отмена статуса "ограниченно пригодного" не означает автоматического перехода на статус пригодного или непригодного.

Президент Украины Владимир Зеленский официально одобрил законопроект №10313, отменяющий категорию "ограниченно пригодных" для военных и военнообязанных лиц. Соответствующий закон вступит в силу через месяц. В Министерстве обороны Украины рассказали , что делать людям, которые имели статус "ограниченно подходящий".

Да, термин "ограниченно пригодный" будет исключен. Мужчины, имевшие этот статус, должны пройти обследование в больнице. На прохождение врачебной комиссии будет уделяться определенное время. Время предоставляется также врачам, которые должны произвести адекватную оценку состояния мужчины.

В Министерстве обороны Украины отмечается, что отмена статуса "ограниченно пригодного" не означает автоматического перехода на статус пригодного или непригодного. Следовательно, граждане, признанные "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВЛК в течение девяти месяцев. А именно – до 4 февраля 2025 года.

Кабинет Министров Украины обязан обновить список заболеваний, влияющих на пригодность к службе, в течение следующих трех месяцев.

После повторного прохождения медицинской комиссии, лица, которые будут признаны непригодными к службе, получат увольнение, а те, кто окажется пригодными, продолжат службу.

Важным дополнением является то, что лица, официально признанные непригодными к военной службе после повторного осмотра, будут сняты с военного учета.

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