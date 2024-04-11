Ви коли-небудь пробували повністю дозрілий перець, вирощений у своєму городі.

Якщо ви думаєте, що не любите перець, спробувавши його, ви можете змінити свою думку виростивши його у себе вдома.

Перці бувають всіх розмірів, форм та кольорів, від солодкого до вогненно-гострого.

Дізнайтеся, як вирощувати перець і посадити його, щоб оживити свій город.

Городники дали головні поради про те, як вирощувати перець.

Порада №1: як вирощувати перець? Посадіть насіння у приміщенні або купіть саджанці.

Рослини перцю вимагають тривалого та теплого вегетаційного періоду. Висаджуйте насіння перцю у приміщенні за 6-8 тижнів до останніх весняних заморозків. Посадіть рослину на свіжому повітрі через два тижні після останніх заморозків.

Порада №2: Садіть перець правильно.

Рослини перцю найкраще ростуть у грунті, що добре дренується, з додаванням компосту. Садіть перець глибоко, щоб нижнє листя на стеблі знаходилося трохи вище за ґрунт, щоб сприяти розвитку коренів.

Садіть перець на ділянці, яка отримує щонайменше 6-8 годин сонячного світла щодня.

Порада №3 про те, як вирощувати перець? Забезпечте опору для вирощування перцю та добре мульчуйте.

Рослини перцю тендітні і потребують підтримки у міру зростання. Для цієї мети добре підійде дротяна клітка або грати.

Рослинам перцю потрібен добре дренований грунт, а також багато води, особливо в спеку року.

Товстий шар мульчі навколо рослин допомагає утримувати вологу і трохи охолоджує ґрунт для вирощування перцю.

Порада № 4: Зверніть увагу на квіти.

Видаляйте квіти на перші кілька тижнів, щоб спрямувати енергію на зростання рослини. Коли рослина добре росте і у неї з'являється більше квітів, саме час внести компост чи органічне добриво.

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