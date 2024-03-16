Сладкий перец выращивают многие огородники, но хорошим урожаем могут похвастаться далеко не все.

Избежать многих ошибок при выращивании перца можно благодаря советам и опыту других огородников, дачников и фермеров.

Своими советами решила поделиться автор страницы My flat roof house из Львова.

Так, одной из ошибок при выращивании перца может стать слишком ранняя высадка рассады.

«Не спешите высаживать рассаду в середине мая, если Вы – не владелец теплицы. Похолодание травмирует молодой перец и задерживает его рост», – предупредила хозяйка.

перец

Как вырастить самый большой перец.

Перец, по словам Валентины, любит влажную землю и боится сквозняков, а также очень требователен к составу почвы.

"При посадке я вносила концентрат вермикомпоста (биогумус) из расчета 20 л на 2,5 м2 высоких грядок. А также в период роста 2-3 недели минеральное удобрение для перца и томатов", - поделилась хозяйка своим опытом.

Чтобы плоды перца были большими, кусты нужно формировать.

«До разветвления веток я удаляла на стволе все пасынки, цветоносы, листья. Коронный цветок (цветущий в основе ветвления) тоже рекомендуют удалять. Я ее не трогала, у части кустов коронный цветок отпал сам. Но самые лучшие и самые большие плоды вырастают именно из этого цветка», - отметила автор страницы.

как вырастить перец

Как вырастить самый большой перец.

Когда появляются первые завязи минеральные подкормки необходимо прекратить. При необходимости грядку можно пролить раствором гумата калия.

Поливать перец необходимо регулярно, особенно в жару.

«Землю лучше мульчировать травой, чтобы не допустить пересыхания верхнего слоя почвы», – говорит хозяйка.

Урожай можно собирать, когда одна сторона перца становится красной. В таком случае перец в помещении созревает за 1-2 суток и на вкусе это никак не сказывается.

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