Как вырастить хороший урожай большого и вкусного перца, и какие ошибки следует избегать - рассказала опытная хозяйка.

Сладкий перец выращивают многие огородники, но хорошим урожаем могут похвастаться далеко не все.

Избежать многих ошибок при выращивании перца можно благодаря советам и опыту других огородников, дачников и фермеров.

Своими советами решила поделиться автор страницы My flat roof house из Львова.

Так, одной из ошибок при выращивании перца может стать слишком ранняя высадка рассады.

«Не спешите высаживать рассаду в середине мая, если Вы – не владелец теплицы. Похолодание травмирует молодой перец и задерживает его рост», – предупредила хозяйка.

Как вырастить самый большой перец.

Перец, по словам Валентины, любит влажную землю и боится сквозняков, а также очень требователен к составу почвы.

"При посадке я вносила концентрат вермикомпоста (биогумус) из расчета 20 л на 2,5 м2 высоких грядок. А также в период роста 2-3 недели минеральное удобрение для перца и томатов", - поделилась хозяйка своим опытом.

Чтобы плоды перца были большими, кусты нужно формировать.

«До разветвления веток я удаляла на стволе все пасынки, цветоносы, листья. Коронный цветок (цветущий в основе ветвления) тоже рекомендуют удалять. Я ее не трогала, у части кустов коронный цветок отпал сам. Но самые лучшие и самые большие плоды вырастают именно из этого цветка», - отметила автор страницы.

Как вырастить самый большой перец.

Когда появляются первые завязи минеральные подкормки необходимо прекратить. При необходимости грядку можно пролить раствором гумата калия.

Поливать перец необходимо регулярно, особенно в жару.

«Землю лучше мульчировать травой, чтобы не допустить пересыхания верхнего слоя почвы», – говорит хозяйка.

Урожай можно собирать, когда одна сторона перца становится красной. В таком случае перец в помещении созревает за 1-2 суток и на вкусе это никак не сказывается.

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