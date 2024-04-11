Вы когда-нибудь пробовали полностью созревший перец, выращенный в собственном огороде.

Если вы думаете, что не любите перец, попробовав его, вы можете изменить свое мнение вырастив его у себя дома.

Перцы бывают всех размеров, форм и цветов, от сладкого до огненно-острого.

Узнайте, как выращивать перец и посадить несколько его, чтобы оживить свой огород.

Огородники дали главные советы о том, как выращивать перец.

Совет № 1: как выращивать перец? Посадите семена в помещении или купите саженцы.

Растения перца требуют длительного и теплого вегетационного периода. Высаживайте семена перца в помещении за 6–8 недель до последних весенних заморозков. Посадите растение на открытом воздухе через две недели после последних заморозков.

Совет №2: Сажайте перец правильно.

Растения перца лучше всего растут в хорошо дренируемой почве с добавлением компоста. Сажайте перец глубоко, чтобы нижние листья на стебле находились чуть выше почвы, чтобы способствовать развитию корней.

Сажайте перец на участке, который получает как минимум 6-8 часов солнечного света каждый день.

Совет № 3 о том, как выращивать перец? Обеспечьте опору для выращивания перца и хорошо мульчируйте.

Растения перца хрупкие и нуждаются в поддержке по мере роста. Для этой цели хорошо подойдет проволочная клетка или решетка.

Растениям перца требуется хорошо дренируемая почва, а также много воды, особенно в самое жаркое время года.

Толстый слой мульчи вокруг растений помогает удерживать влагу и немного охлаждает почву для выращивания перца.

Совет № 4: Обратите внимание на цветки.

Удаляйте цветы на первые пару недель, чтобы направить энергию на рост растения. Когда растение хорошо растет и у него появляется больше цветов, самое время внести компост или органическое удобрение.

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