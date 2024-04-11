Если вы думаете, что не любите перец, попробовав его, вы можете изменить свое мнение вырастив его у себя дома.
Перцы бывают всех размеров, форм и цветов, от сладкого до огненно-острого.
Узнайте, как выращивать перец и посадить несколько его, чтобы оживить свой огород.
Огородники дали главные советы о том, как выращивать перец.
Совет № 1: как выращивать перец? Посадите семена в помещении или купите саженцы.
Растения перца требуют длительного и теплого вегетационного периода. Высаживайте семена перца в помещении за 6–8 недель до последних весенних заморозков. Посадите растение на открытом воздухе через две недели после последних заморозков.
Совет №2: Сажайте перец правильно.
Растения перца лучше всего растут в хорошо дренируемой почве с добавлением компоста. Сажайте перец глубоко, чтобы нижние листья на стебле находились чуть выше почвы, чтобы способствовать развитию корней.
Сажайте перец на участке, который получает как минимум 6-8 часов солнечного света каждый день.
Совет № 3 о том, как выращивать перец? Обеспечьте опору для выращивания перца и хорошо мульчируйте.
Растения перца хрупкие и нуждаются в поддержке по мере роста. Для этой цели хорошо подойдет проволочная клетка или решетка.
Растениям перца требуется хорошо дренируемая почва, а также много воды, особенно в самое жаркое время года.
Толстый слой мульчи вокруг растений помогает удерживать влагу и немного охлаждает почву для выращивания перца.
Совет № 4: Обратите внимание на цветки.
Удаляйте цветы на первые пару недель, чтобы направить энергию на рост растения. Когда растение хорошо растет и у него появляется больше цветов, самое время внести компост или органическое удобрение.
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