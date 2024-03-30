Для того чтобы выбрать правильную дату для высадки перца в открытый грунт и в будущем получить роскошный урожай, следует иметь в виду не только погодные условия, но и посевной календарь.

Все огородники знают, что перец очень любит тепло, не переносит ни заморозков, ни длительных похолоданий.

В холодной почве у перца отмирает корневая система. Так что высаживают перец в открытый грунт довольно поздно - в конце мая - середине июня. В теплицу рассаду перца высаживают в начале апреля.

Как правило, определяют дату для высадки рассады перца по дате последних заморозков. Среднесуточная температура для высадки перца в открытый грунт должна составлять не менее +15-17°С.

Когда сажать перец в открытый грунт.

Согласно посевному календарю «Зеленой усадьбы», лучшие дни высадки перца в мае – 10-12, 19-22.

Рассаду сладкого перца сажают по схеме 60 х 60 см или 40 х 40, горький перец высаживают на расстоянии 25-30 см между сеянцами и 45-50 см между рядами.

Для предотвращения опыления, сладкий и горький перец сажают на расстоянии друг от друга. Глубина посадки должна быть умеренной. Корни перца не должны обнажаться, поэтому пересаживать необходимо вместе с земляным комом.

Огородники советуют при посадке перца разложить по ямкам удобрение – по одной столовой ложке полного минерального удобрения, в состав которого входит азот, калий и фосфор, и тщательно перемешать с грнутом на дне ямки.

Когда сажать перец в открытый грунт.

Если рассада перца росла в горшках из торфа, то сеянец опускается в ямку вместе с ним.

Сладкий перец любит легкие некислые почвы, но готовить участок под перец нужно за год до посадки.

Перец не выращивают на участках, где до этого росли баклажан, картофель, помидоры, физалис.

Выращивание перца в открытом грунте предполагает своевременный полив, прополку и разрыхление участка, подвязывание и подкормку.

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