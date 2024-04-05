У "Нафтогазі" пояснили українським споживачам про те, чому при формуванні рахунків для оплати за газ можуть виникнути "космічні" суми.

Українцям пояснили, як не переплачувати за газ кожного місяця. Компанія "Нафтогаз" поділилася важливою інформацією зі своїми клієнтами щодо формування платіжних документів за споживання газу. Також в "Нафтогаз" нагадали, як споживачам можна забезпечити точність рахунків та уникнути невиправданих переплат.

Так, в "Нафтогаз нагадали, наскільки важливо передавати показники лічильників газу. Важливо робити це вчасно. Завдяки цьому "Нафтогаз" чи облгази отримують точні розрахунки за поставлений та використаний газ.

Саме через ігнорування цього, розрахунки за газ беруться на середньому споживанні за останні місяці, що й приводить до несподівано великих сум у платіжках.

Тому важливо передавати показники лічильників з 1 по 5 число кожного місяця. Подавати дані можна трьома способами. Зокрема, через вебсайт "Нафтогаз", через чат облгазу або зателефонувавши до свого облгазу.

Також в Нафтогаз повідомили, що українці, які отримують два окремі рахунки за газ - один за його споживання, а другий за доставку, мають можливість скористатися певними пільгами. Однак, існує спосіб уникнути оплати за доставку газу під певною умовою.

Ті споживачі, які не використовують газ протягом тривалого часу, але залишаються під'єднаними до газової системи, повинні оплачувати послуги доставки. Щоб не платити за цю послугу, необхідно офіційно розірвати договір та відключитися від газової мережі.

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